Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau neden 10 numaralı formayı istemedi! İşte yanıtı

Galatasaray'a 6.5 milyon euro karşılığında Rumen ekibi Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı giymesini bekleyenler yanıldı. Sabah'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki oyuncu, eski takımında 10 numaralı forma ile 4 sezon sahaya çıkarken, Galatasaray'a geldiğinde ise formanın eski sahibi vatandaşı Hagi'nin altında ezilmemek için bu numarayı istemedi.

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetim de geçmişte Wesley Sneijder sonrasında Younes Belhanda'ya verilen 10 numara nedeniyle yaşananları unutmadı ve oyuncuya farklı bir numara verildi.