İskoçya yolcusu

Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında St. Johnstone'la karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu sabah saat 08.25'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Edinburgh'a gidecek ve yarınki karşılaşma öncesindeki son antrenmanını Perth kentinde müsabakanın oynanacağı McDiarmid Park'ta yapacak. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Cimbom, St. Johnstone'u mağlup ederek play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor.
TRİBÜNLER DOLU OLACAK
İskoçya'nın Perth ve Kinross şehirlerinin konseyi, St. Johnstone'un tam kapasite McDiarmid Park'ı doldurma planlarını onayladı. Galatasaray, yarın İskoçya'da 11 bin taraftarın karşısına çıkacak.