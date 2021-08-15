Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Gedson Fernandes, Leroy Fer, Al Musrati... | GS haberleri

Braga ile pazarlık masasına oturan Burak Elmas ve yönetimi Libyalı orta saha için 5-6 milyon Euro bandında bir teklif sundu. İki kulübün anlaşması durumunda Musrati'ye düşük bir yıllık ücret ödenerek TFF'nin uygulamış olduğu harcama limitleri de aşılmayacak.

ALIOU DIENG

Al Ahli forması giyen Aliou Dieng için de girişimlerini sürdüren Galatasaray'a kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Mısır kulübü son olarak 6.5 milyon Euro'ya inmişti. Sarı-Kırmızılılar ise 5.5 milyon Euro teklif etti. Al Ahli'nin bu seviyeye inmesi bekleniyor.