Aslan, Getir ile güçlendi

GalatasarayFutbol A Takımı'nın yeni forma kol sponsoru Getir firması oldu. İmza töreninde konuşan İkinci Başkan Ali Polat Bengiserp, "Dünyada en çok tanınan Türk spor markası üzerinde yer almak umarım Getir'e değer katacak" dedi. Getir Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Tütek ise "Galatasaray'ın milyonlarca taraftarı var ve bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmış bir kulübümüz. Bu birlikteliğimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu. Bu sponsorluk anlaşmasıyla sarı-kırmızılı kulübün kasasına 12 milyon TL girecek. Getir, İngiliz kulübü Tottenham ile de sponsorluk anlaşması imzalamıştı.