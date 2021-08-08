Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

Yeni sezona kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yeni hedef sol kanat... Bu bölgeye Henry Onyekuru'nun yerine sadece Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden Galatasaray, tecrübeli bir futbolcuyla daha kadrosunu güçlendirmek istiyor.