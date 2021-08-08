Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

Son dakika transfer haberleri: Henry Onyekuru’nun yerine sol kanata sadece Barış Alper Yılmaz’ı transfer eden Galatasaray, bu bölgeye yeni bir takviye yapmayı planlıyor. Babel ve Arda Turan'ın performansından memnun olmayan Fatih Terim, yönetime sol kanat için liste verdi. İşte adaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 10:54
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

Yeni sezona kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yeni hedef sol kanat... Bu bölgeye Henry Onyekuru'nun yerine sadece Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden Galatasaray, tecrübeli bir futbolcuyla daha kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

PSV ve St. Johnstone maçlarında Babel, Barış Alper ve Arda Turan'ı kullanan Fatih Terim'in üç isimden de beklediği performansı alamadığı öğrenildi. Yönetimin sol açık mevkisine skorer bir ismi getirme niyetinde olduğu kaydedildi. İşte adaylar...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

AMR WARDA (27-PAOK)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

RAMADAN SOBHI (24-Pyramids)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

ANDRIY YARMOLENKO (31-WEST HAM)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim sol kanat istiyor! İşte adaylar...

KAMIL JOZWIAK (23-DERBY)

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