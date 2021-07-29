Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriliyor. Geleceğin takımını inşa etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriliyor. Geleceğin takımını inşa etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.
A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Belenenses forması giyen 22 yaşındaki Portekizli stoper Tomas Ribeiro için ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi. Aslan'ın, genç oyuncu için kulübüyle görüşmelerine devam ettiğini ancak Belenenses'in oyuncu için belirlediği bonserviste düşüş yapmadığı belirtildi.
Belenenses altyapısından yetişen 22 yaşındaki Portekizli stoper, ligde toplam 52 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. 1.85 boyunda ve kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan solak stoperin peşinde Fransa ve İtalya'dan takımların da olduğu kaydediliyor.