Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde önümüzdeki sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Eksik bölgelere yapacağı takviyelerle iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. Geleceğe yatırım yapmayı amaçlayan Aslan'ın, 22 yaşındaki Portekizli Tomas Ribeiro ile resmi temaslara başladığı iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:48 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 18:48
Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

Yeni sezon kadro mühendisliği kapsamında transfer operasyonunu sürdüren Galatasaray'da genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veriliyor. Geleceğin takımını inşa etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.

Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Belenenses forması giyen 22 yaşındaki Portekizli stoper Tomas Ribeiro için ilk resmi temaslarını gerçekleştirdi. Aslan'ın, genç oyuncu için kulübüyle görüşmelerine devam ettiğini ancak Belenenses'in oyuncu için belirlediği bonserviste düşüş yapmadığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Görüşmeler başladı! Tomas Ribeiro Galatasaray'a

Belenenses altyapısından yetişen 22 yaşındaki Portekizli stoper, ligde toplam 52 maça çıkarken 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı yaptı. 1.85 boyunda ve kulübüyle 2 yıl daha kontratı olan solak stoperin peşinde Fransa ve İtalya'dan takımların da olduğu kaydediliyor.

SON DAKİKA