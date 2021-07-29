Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da antrenmanlar devam ediyor. Sarı kırmızılıların yeni transferi Patrick van Aanholt, takımla birlikte ilk idmanına çıktı. İşte antrenmandan kareler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:44 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 14:00
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına Cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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