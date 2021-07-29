Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt ilk idmanına çıktı! İşte o anlar... (GS spor haberi)

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan PSV Eindhoven maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.
Yeni transfer Patrick van Aanholt, ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı.
Galatasaray, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına Cumartesi günü saat 19.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.