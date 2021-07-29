Gerçekleri kabul etmeliyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV ile oynanan rövanş karşılaşmasının ardından birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kazanmak isterdik, mümkünse farklı kazanmak isteriz" diyerek sözlerine başlayan Terim, "Ancak bazen gerçekleri kabul etmek gerekir. Şu anki halimizle bizden iyiler. Bizden daha iyi takımlar. Yüksek tempoda oyunu ve baskıyı denedik. Fakat hiç pozisyon vermeden gol yedik. Ölü toplardan gol gördük kalemizde" açıklamasında bulundu.

GELENLER VE GİDENLER OLACAK

İmparator, sözlerine şöyle devam etti: "İlk 35 dakikada futboldan çok memnunum. İlk defa tam anlamıyla baskı denedik ve başarılı olduk. Ama pozisyon vermeden gol yemede de başarılı olduk. Bir de taçtan gol yedik. Pozisyon vermeden soyunma odasına 1-0 yenik girdik. Biz de çok pozisyon bulamadık. Kaybettiğimiz toplara iyi reaksiyon verdik. Taçtan yedik, demek konsantrasyon eksiğimiz var. Her maç bizim için 7 Eylül'e kadar önemli. Bazı oyuncular için karar vereceğiz. Gelenler de olacak."

DİAGNE İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Fatih Terim, Diagne'nin geleceğiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Onunla ilgili kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama şu anda oyuncumuz. Herkesi kullanmaya çalışacağız. St.Johnstone yarın (bugün) öğlene kadar listeyi vereceğiz. Hazır edebildiğimiz kadar oyuncuları hazır edip, oynatacağız."

LUYİNDAMA TERİM'İ ÇILDIRTTI

PSV'nin galibiyetiyle tamamlanan 90 dakikada Fatih Terim'i çileden çıkaran isimlerden biri Luyindama oldu. Tecrübeli hoca, basit top kayıpları yapan ve pas yüzdesi çok düşük olan Kongolu oyuncuya saha kenarında sert bir şekilde tepki gösterdi.

'İSTEK VAR AMA KALİTE YOK'

Aslan'ın eski yıldızı Sneijder, dünkü maçı Hollanda'da bir TV kanalında yorumladı. Hollandalı, "Galatasaray agresif oynamak istiyor. Evet, istek var ama kalite yok. Hiçbir şey üretemiyor. Bu PSV için maç bile değil" açıklamasını yaptı.