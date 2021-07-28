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UEFA'dan PSV'ye 'Galatasaray' cezası!

UEFA, PSV Eindhoven ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında ev sahibi taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle Hollanda kulübüne cezayı kesti. PSV'ye 1500 euro para cezasının yanı sıra tribün kapatma cezası verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:41
UEFA'dan PSV'ye 'Galatasaray' cezası!

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven-Galatasaray buluşmasında tribünde bazı olaylar çıkmıştı. Philips Stadı'nda ilk yarının sonlarında gerçekleşen olaylarla ilgili UEFA'nın soruşturma açtığı ve Hollanda ekibine cezayı kestiği ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray maçında tribünde çıkan olaylar nedeniyle UEFA tarafından PSV Eindhoven'a 1500 euro para cezası ve sıradaki Avrupa maçında tribün kapatma cezası verildi. Buna göre stadın G ve H bölümleri önümüzdeki maçlarında boş kalacak.

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