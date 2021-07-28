UEFA'dan PSV'ye 'Galatasaray' cezası!

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında PSV Eindhoven-Galatasaray buluşmasında tribünde bazı olaylar çıkmıştı. Philips Stadı'nda ilk yarının sonlarında gerçekleşen olaylarla ilgili UEFA'nın soruşturma açtığı ve Hollanda ekibine cezayı kestiği ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray maçında tribünde çıkan olaylar nedeniyle UEFA tarafından PSV Eindhoven'a 1500 euro para cezası ve sıradaki Avrupa maçında tribün kapatma cezası verildi. Buna göre stadın G ve H bölümleri önümüzdeki maçlarında boş kalacak.