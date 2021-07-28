Galatasaray PSV maçının ardından Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 biten PSV maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Tabii ki sonuç olarak kazanmak isteriz, hatta mümkünse farklı kazanmak isteriz ama bazen de gerçekleri kabul etmek gerekir. Bizden iyi takımlar, hem ilk maçta hem burada. Maçın ilk 30-35 dakikasından çok memnunum. Yüksek tempoluyduk, baskı denedik.

Bir şeyde daha başarılı olduk, onu da çalışarak bertaraf etmemiz lazım. Hiç pozisyon vermeden gol yedik.

Biz çok gol pozisyonu bulduk mu? Hayır. Baskılı bir oyun oynadık. Sonra da maalesef bir taçtan gol yedik. Demek ki konsantrasyon eksikliğimiz var. 10 kişi kalınca daha rahat oynadık, gol bulduk ama turla ilgili fazla şansımız yoktu.

Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum.

Şampiyonlar Ligi eleme maçındaki ilk soru... Teknik heyetimizle ilgili. Hasan Hoca kendisi ayrıldı. Ümit Hoca '2 üniversite bitirdim, tek başıma devam etmek istiyorum' dedi. Selçuk Hoca ve Necati Hoca ile devam ediyorum.

Her maç, kafamızdaki takımla ilgili muhakkak ki bir şeyler veriyor bize. 7 Eylül'e dek neler olacağını göreceğiz. Ayrılıklar da beraberlikler de doğaldır. Bunlar büyük bir kulübe yakışır şekilde olmalıdır.

Bizden daha iyi olan bir takıma kaybettik. PSV hak etti ve ben de tebrik ettim. Normali böyle olmalı. Hem orada, hem de burada centilmence maçlar geçti. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. İlk yarıda 30 dakikadaki Galatasaray iyiydi.

Yeni transferleri, UEFA listesine yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var, onu da kullanacağız belki. Hiç beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir.

St Johnstone, daha evvel seyretme imkanımız olmadığı bir takım. Kendi ligindeki maçlarını seyredeceğiz. Bazen bazı yollar vardır, sizi başka bir yere çıkarır. Ümit ederim öyle olur. Rakibi incelemek için zamanımız var, her rakibe saygı duyuyoruz.

Taraftar konusunda da biz şanssızız. PSV, tam kapasite ile oynadı. Biz, %50 ile oynadık. İnşallah bir gün bu şanssızlıkların hepsini kıracağız.