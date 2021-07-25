Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey Celtic'in kapısından dönmüş!

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV'ye 5-1 mağlup olduktan sonra transferde atağa kalkan ve Cicaldau, Van Aanholt ve Boey'i kadrosuna katan Galatasaray'da Sacha Boey ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Fransız sağ beke, Rennes'de forma giydiği dönemde İskoç devi Celtic'in talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yedlin'in performansından memnun kalmayan Galatasaray bu bölgeyi Fransız Sacha Boey'le güçlendirdi. Rennes'de forma giyen 20 yaşındaki oyuncu için Celtic yaklaşık 1 milyon sterlin'lik bir teklifte bulunmuş ancak görüşmeler sürpriz bir şekilde bozulmuştu. Bir hafta önce Celtic'e gitmesine kesin gözüyle bakılan Boey, İstanbul'un yolunu tuttu. Geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçiren oyuncu ile 4 yıllık anlaşma yapılacak ve Rennes'e 1 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.