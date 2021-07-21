Transferde biraz sabır

PSV maçı öncesi basının karşısına çıkan Fatih Terim, ciddi ve önemli bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Umarım rövanşa umutlu, avantajlı bir skorla döneriz" dedi.
PSV maçı öncesi basının karşısına çıkan Fatih Terim, ciddi ve önemli bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Umarım rövanşa umutlu, avantajlı bir skorla döneriz" dedi. Transferlerle ilgi soruları da yanıtlayan Terim şöyle konuştu: Başkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Çok kısa bir süre transferle ilgili müsaade rica ediyorum. Maçtan sonra konuşuruz. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Biraz daha sabır istiyorum