Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın PSV maçı kamp kadrosu belli oldu! 7 isim yer almadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile mücadele edecek olan Galatasaray'da, kamp kadrosu belli oldu.

21 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma öncesi sarı kırmızılılar Hollanda'ya götürülecek isimleri açıkladı. Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Yedlin, Omar, Jimmy Durmaz, Diagne ve Oğulcan Çağlayan kafilede yer almadı. Galatasaray'da yeni transfer Barış Alper Yılmaz ise Hollanda kamp kadrosuna alındı.

İşte Galatasaray'ın PSV Eindhoven kadrosu;