Uçakta ünlü var zannettim!

İskoçya'nın futbol kahramanlarından Pat Nevin, 1992 yılında Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geldiğini ve bu sırada oldukça ilginç anlar yaşadığını anlattı. Scottish Sun'a konuşan Nevin, "Havalimanına gittiğimde büyük bir kalabalık vardı. Uçakta yerel bir ünlünün olduğunu sandım ama sonra taraftarların benim için geldiğini anladım. Başkanla görüştük. Bana denize bakan daire ve lüks araç vereceğini söyledi. Oldukça ısrarcıydılar ama ben kabul etmedim. Daha sonra Tranmere ile anlaştım. Garip bir karar ama pişman değilim" dedi.