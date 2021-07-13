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Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

U19 Gelişim Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor... Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 takımı karşı karşıya gelecek. Şampiyonun belli olacağı maçta iki takım da kupayı müzesine götürmek istiyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek maçın canlı anlatımı haberimizde olacak. Peki Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte final karşılaşmasına dair tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 18:04 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 18:08
Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN FİNAL YOLU!

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile yarı finalde karşılaştı. 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU!

Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Bordo mavili ekip çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı finalde kozlarını paylaştı. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde Galatasaray ile eşleşti.

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