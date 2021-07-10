Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

DeAndre Yedlin 'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray , Jens Stryger Larsen 'in yanı sıra Bursaspor 'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.

Takvim'in haberine göre; 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.