Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor.
DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Jens Stryger Larsen'in yanı sıra Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.
Takvim'in haberine göre; 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.