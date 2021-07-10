Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi belli oldu. Aslan, Bursaspor forması giyen İsmail Çokçalış'ı istiyor. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 14:30
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Galatasaray, uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

DeAndre Yedlin'in performansından memnun kalmayan ve sağ bek mevkisine takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, Jens Stryger Larsen'in yanı sıra Bursaspor'dan İsmail Çokçalış için de nabız yoklamaya başlamış durumda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Takvim'in haberine göre; 21 yaşındaki İsmail'i hem yatırım transferi hem de kadrodaki yerli kalitesini artıracak bir isim olarak gören sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun transferinde kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte hareket ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Geçtiğimiz nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine sarı-kırmızılı yönetimin, bu transfer için gaza bastığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

İsmail ile ameliyat süreci sonrası yakın bir ilişki içerisinde olan İnce'nin ayrıca genç yıldız adayıyla yapılacak görüşmelerde de önemli bir koz olacağı düşünülüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sıradaki transfer hedefi belli oldu! İsmail Çokçalış...

Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon euro'dan açtığı öne sürülüyor.

SON DAKİKA