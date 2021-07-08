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Galatasaray'da Nicolae Stanciu transferi için geri sayıma geçildi! Bonservisi...

Galatasaray'da son dakika spor haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezona güçlü bir kadro ile girmek isterken, transfer çalışmalarını tam gaz yürütüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla istediği Nicolae Stanciu için de geri sayıma geçildi. Çekya basınında yer alan habere göre Galatasaray, Nicolae Stanciu transferi için teklif yükseltti ve beklemeye geçti. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Nicolae Stanciu transferi için geri sayıma geçildi! Bonservisi...

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray, Nicolae Stanciu'nun peşine düşmüştü. Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Rumen maestro için Cimbom'un yaptığı teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'da Nicolae Stanciu transferi için geri sayıma geçildi! Bonservisi...

Çekya'nın spor sitesi iDNES, Aslan'ın 28 yaşındaki yıldız için Slavia Prag'a 4.5 milyon euro önerdiğini duyurdu.

Galatasaray'da Nicolae Stanciu transferi için geri sayıma geçildi! Bonservisi...

Çek kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.68 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Prag'ın fiyatın biraz daha yükselmesini istediği de haberin detaylarında yer aldı.

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