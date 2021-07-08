Galatasaray'da Nicolae Stanciu transferi için geri sayıma geçildi! Bonservisi...

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan Galatasaray , Nicolae Stanciu 'nun peşine düşmüştü. Terim'in ısrarla transfer edilmesini istediği Rumen maestro için Cimbom'un yaptığı teklif ortaya çıktı.

Çek kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.68 boyundaki futbolcu, şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu için pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Prag'ın fiyatın biraz daha yükselmesini istediği de haberin detaylarında yer aldı.