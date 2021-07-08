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Fatih Terim'den Galatasaray için duygu dolu sözler: İyi ki...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün efsane teknik direktörü Fatih Terim, 47 yıl önce bugün Galatasaray kulübüne ilk imzasını atmıştı. Terim, kulüp kanalı yaptığı açıklamada konu ile ilgili duygu dolu sözler sarf etti. Fatih Terim açıklamasında, "Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek herhalde gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım." dedi. İşte o sözler... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 17:57
Fatih Terim'den Galatasaray için duygu dolu sözler: İyi ki...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübe katılışının 47. yıl dönümünde konuştu.

Terim, kulüp televizyonuna yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Söylerken basit geliyor ama 47 yıl gerçekten çok. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum. Büyük hatalarımız da oldu ama terazide başarılarımızın daha ağır bastığını düşünüyorum.

Allah, Galatasaray ile bana öyle şeyler nasip etti ki... Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az. Beni hatamla, sevabımla, günahımla kabul eden Galatasaray camiasına sonsuz teşekkür ederim.

Muhakkak hayal edersiniz ama Allah bana öyle şeyler nasip etti ki, bu kolay bir şey değil. Burada olacağımı, kaptan olacağımı hayal ettim. Düşündüğümüzün de üstünde başarı hanemiz olduğu çok açık. Galatasaray'da çok müsterihim. Yaşadığım üçgen içindeki en önemli açılardan bir tanesi ailemle beraber Galatasaray."

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