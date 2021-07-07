Son dakika transfer haberi: Paulinho Galatasaray'ı reddetti!

Yeni sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçı nedeniyle erken açacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün gündeminde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Brezilyalı futbolcu Paulinho'ydu. Deneyimli yıldızın adı camiada heyecana neden olmuştu ancak Paulinho'dan taraftarları üzen bir açıklama geldi. Tecrübeli orta saha verdiği demeçte, "Avrupa'dan bir takımı reddettim" diye konuştu.

Radio Bandeirantes'ten Elia Junior'a göre bu takım Galatasaray... Çünkü sarı-kırmızılılar, 3 milyon euro'nun altında bir öneri sundu. Bu teklifin Brezilyalı yıldızı hayal kırıklığına uğraştığını ifade eden Elia Junior ayrıca, "Paulinho, Cortinthians ile sözlü olarak anlaştı. İspanya'dan beklediği gibi bir teklif alamazsa siyah-beyazlı formayı giyecek" açıklamasını yaptı.