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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le yeniden anlaşmaya varıldı. Tecrübeli teknik adamın sözleşme detayları da ortaya çıkarken, Başkan Burak Elmas'ın jesti dikkatlerden kaçmadı. İşte Fatih Terim'in yıllık kazancı ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Terim'in sarı-kırmızılı takımdan alacağı yıllık ücret belli olurken, başkan Burak Elmas'ın jesti dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı. Ancak Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

BURAK ELMAS'TAN JEST
Milliyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

YILLIK 3 MİLYON EURO
Başkan Elmas'ın Terim'e yine 3 milyon euro önereceği, fakat bu kez güncel kurdan hesaplama yapacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

Böylece Terim'in yıllık kazancı bir anda 30 milyon lirayı bulacak. Sarı-kırmızılı yönetimin aldığı yeni kararın önümüzdeki günlerde KAP'a bildirilecek ancak detaylı bildirim yapılmayacak.

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