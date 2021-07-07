Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

BURAK ELMAS'TAN JEST

Milliyet'in haberine göre; Başkan Burak Elmas ve ekibi, başarılı teknik adamın bu jestine jestle yanıt verme kararı aldı. Geçen dönem 3 milyon euroya anlaşan, ancak kurun 6 liraya sabitlenmesiyle 18 milyon lirayı bulan bir kazancı bulunan Fatih Terim, pandemi nedeniyle yüzde 15 indirime gitmiş, yaklaşık 15 milyon lira verilmesini kabul etmişti.