Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e büyük jest!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Terim'in sarı-kırmızılı takımdan alacağı yıllık ücret belli olurken, başkan Burak Elmas'ın jesti dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin uzatıldığı henüz açıklanmazken, tecrübeli teknik adamın boş mukaveleye imza atarak kulübe gönderdiği ortaya çıktı. Ancak Terim'in bu jesti yönetim tarafından karşılıksız bırakılmadı, ücreti adeta ikiye katlandı.
31 Mayıs'ta Galatasaray ile olan 4. dönemi sona eren ve Burak Elmas'ın seçilmesiyle beraber tekrar mesaisine başlayan tecrübeli hoca, para konusunda sıkıntı yaşatmayacağını göstermek için, üzerinde rakam yazmayan mukaveleyi kulübe yolladı.