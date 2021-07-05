Son dakika transfer haberi: Emre Akbaba: Galatasaray sevgisi bambaşka

Galatasaray, iç transferde Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in ardından Emre Akbaba ile de yeniden anlaştı. İki yıl daha Galatasaray forması giyecek deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçti. Yeni yönetimin aldığı karar gereği sarı-kırmızılı takım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na tecrübeli oyuncunun sözleşme bilgileriyle ilgili olarak bildirimde bulunmadı. Ancak alınan bilgilere göre 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımda yıllık net 8.5 milyon TL kazanacak.

1 MİLYON TL İNDİRİM

Böylece Emre Akbaba'nın fedakarlığı 1 milyon TL'yi buldu. Başarılı futbolcu, 18 Ağustos 2018'de Galatasaray'a ilk geldiğinde 1 milyon 750 bin euro'ya imza atmıştı. Euro kurunun 5.2'ye sabitlenmesini kabul eden Emre geçtiğimiz sezon 9.2 milyon TL ücret aldı. Galatasaray sevgisi herkes tarafından iyi bilinen futbolcu yeni anlaşmasında da 700 bin TL indirim yaptı ve bir kez daha taraftarların takdirini kazandı. Emre imzası sonrası, "Kulübümle sözleşme uzattığım için çok mutluyum" dedi.

"ÇOK ÖZLEDİM"

GS TV'ye açıklamalarda bulunan Emre Akbaba, "Bundan önceki süreçte sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu ama umarım önümüzdeki 2 yıl ben ve takım arkadaşlarım için çok güzel geçer. Gerçekten özledim takım arkadaşlarımı da onlarla birlikte çalışmayı da" diye konuştu. Emre, yarın yapılacak antrenmanda takımdaki yerini alacak.

71

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonu öncesinde Aytemiz Alanyaspor'dan 4 milyon euro karşılığında transfer ettiği Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 71 resmi müsabakada 14 gol attı.