Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi ilk transferlerini Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda arayışlarına devam eden sarı-kırmızılılar, Yacine Adli'yi gündemine aldı. Yönetim, genç futbolcunun kulübü Bordeaux'nun küme düşürülmesinin ardından Fatih Terim'in ısrarı üzerine temaslara başladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Fatih Terim'in isteğiyle bir an önce 8 numara transferini çözmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Sarı-kırmızılıların, mali kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux'nun genç yıldız adayı Yacine Adli için temas kurduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Adli'nin hem menajeri hem de kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Henüz PSG'de oynarken Fatih Terim'in alınması için ısrarcı olduğu Adli, Fransa'da kalmış Bordeaux'yu seçmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

ÖNCELİKLE MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR
Terim eski göz ağrısı için bir kez daha devreye girilmesini ve mümkünse transferin kısa sürede tamamlanmasını istedi. Adli'nin menajeri, 20 yaşındaki oyuncusunun ikinci ligde oynamayı düşünmediğini söyledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Şartlar oluşması halinde Galatasaray'a öncelik verilmesi konusunda girişimde bulunacağının sözü verdi. Bordeaux'lu yöneticiler ise federasyonun kararını mahkemeye taşıyacaklarını ancak bekledikleri sonucu alamazlarsa Galatasaray'la Adli'nin transferi için masaya oturabileceklerini bildirdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Box to box (oyunun her iki yönünü de) oynayan ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, kariyeri boyunca çıktığı 86 maçta 7 gol atıp, 9 da asist yaptı.

SON DAKİKA