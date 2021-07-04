Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a sürpriz orta saha Yacine Adli! Fatih Terim ısrarla istiyor

Fatih Terim'in isteğiyle bir an önce 8 numara transferini çözmek isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi… Sarı-kırmızılıların, mali kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından küme düşürülen Bordeaux'nun genç yıldız adayı Yacine Adli için temas kurduğu öğrenildi.

Adli'nin hem menajeri hem de kulübü ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Henüz PSG'de oynarken Fatih Terim'in alınması için ısrarcı olduğu Adli, Fransa'da kalmış Bordeaux'yu seçmişti.