Galatasaray'da Mario Rui pazarlığı!

İtalya basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım Napoli forması giyen Mario Rui için girişimlere başladı. İtalyan ekibiyle masaya oturan Galatasaraylı yöneticiler, 30 yaşındaki futbolcu için yoğun görüşmeler yapıyor.



İNDİRİM TALEP ETTİ

Alınan bilgilere göre; Napoli, Portekizli oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Buna karşılık istenilen rakamı yüksek bulan sarı-kırmızılı takım, bu fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Rui için İtalya Serie A'dan başka takımların da devrede olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın son bek gündeminde Alex Moreno, Van Aanholt, Alioski ve George Bello isimleri de bulunuyor.



KİRALIK DA OLABİLİR

Napoli'nin Trabzonspor'un da peşinde olduğu iddia edilen Portekizli sol beki gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında... 30 yaşındaki futbolcunun, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bonserviste anlaşılamazsa Galatasaray, kiralık formülünü devreye sokacak.



Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada forma giyen Mario Rui, 2 asist yaptı. İtalya'da Roma, Empoli ve Parma gibi takımlarda forma giydi. Piyasa değeri ise 8 milyon euro...