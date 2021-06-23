Burak Elmas resmen başkan!

Törenden sonra bir konuşma yapan Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Mustafa Cengiz ve Burak Elmas arasındaki devir-teslim işlemi ise bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Mazbatasını alan Burak Elmas yönetiminde kimin hangi görevi üstleneceği de belli oldu. İkinci başkanlığı Polat Bengiserp'e emanet eden Elmas iki de başkan yardımcısı belirledi.

YÖNETIM GÖREV DAĞILIMI

İkinci Başkan: Polat Bengiserp

Başkan Yardımcısı: Remzi Sanver

Başkan Yardımcısı: Bikem Kanık

Genel Sekreter: Köksal Ünlü

Hukuktan sorumlu: Rezan Epözdemir

Futboldan sorumlu: Işıtan Gün

Basketboldan sorumlu: Reha Keskin

SPORTİF AŞ: Burak Elmas, Ali Gücüm, Bikem Ardakoç Kanık, Ural Aküzüm, Fatih Birol, Murat Tacir, Özen Kuzu

Başkan Burak Elmas ve yönetimi mazbata töreninin ardından Ali Sami Yen ve kulübün efsanesi Metin Oktay'ın mezarına ziyarette bulundu. Ayrıca Süleyman Seba'nın mezarının başında dua etmeyi de ihmal etmediler.