Haberler Galatasaray Burak Elmas resmen başkan!

Burak Elmas resmen başkan!

Olağan genel kurulda 'nu 41 oyla geçerek başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Burak Elmas resmen başkan!

Törenden sonra bir konuşma yapan Elmas, "Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Bu arada ve Burak Elmas arasındaki devir-teslim işlemi ise bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Mazbatasını alan Burak Elmas yönetiminde kimin hangi görevi üstleneceği de belli oldu. İkinci başkanlığı 'e emanet eden Elmas iki de başkan yardımcısı belirledi.

YÖNETIM GÖREV DAĞILIMI
İkinci Başkan: Polat Bengiserp
Başkan Yardımcısı:
Başkan Yardımcısı:
Genel Sekreter:
Hukuktan sorumlu:
Futboldan sorumlu:
Basketboldan sorumlu:
SPORTİF AŞ: Burak Elmas, Ali Gücüm, Bikem Ardakoç Kanık, Ural Aküzüm, Fatih Birol, Murat Tacir, Özen Kuzu

Başkan Burak Elmas ve yönetimi mazbata töreninin ardından Ali Sami Yen ve kulübün efsanesi Metin Oktay'ın mezarına ziyarette bulundu. Ayrıca Süleyman Seba'nın mezarının başında dua etmeyi de ihmal etmediler.

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