Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...
ADEM BÜYÜK
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan Yeni Malatya'ya dönen Adem Büyük, sarı kırmızılı ekibin gündemine yeniden geldi. Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
HENRY ONYEKURU
Geçtiğimiz sezon Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Henry Onyekuru için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, Galatasaray'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.