Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor. 'in başlanlık dönemi sona erdi ve başkan seçildi. Adaylık sürecinde ile çalışmak istediğini her fırsatta belirten Burak Elmas, deneyimli hoca ile anlaşmaya vardı ve Terim takımın başında ilk idmanına çıktı. Burak Elmas ise seçilir seçilmez transfer harekatına başladı. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden Elmas ve ekibinin gündeminde , , gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:12 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:13
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan 'da, transfer harekatı sürüyor. Başkan , 'in istediği bölgelere takviye çalışmalarına hemen başladı. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

ADEM BÜYÜK

Geçtiğimiz sezon başında 'dan Yeni Malatya'ya dönen , sarı kırmızılı ekibin gündemine yeniden geldi. Bu Sabah Malatya'nın haberine göre; 'de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray'ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

HENRY ONYEKURU

Geçtiğimiz sezon 'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan için harekete geçildi. Ünlü gazeteci Schira, 'ın Onyekuru'nun bir yıl daha kiralanması için Monaco'yla temasa geçtiğini ve oyuncunun satın alma opsiyonu üzerinde görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SANTIAGO ARZAMENDIA

ile yollarını ayıran , sol bek arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, için devreye girdi. Santiago Arzamendia Galatasaray'ın sol bek alternatifleri arasında yerini aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SERGIO AKIEME

'ın bir diğer sol bek alternatifi de oldu. Sergio Akieme için scout ekibi bir araştırma yapacak. Etkili, gelişime yatkın bir futbolcu arayan Galatasaray, bonservis ile alımı öncelik olarak belirledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

FLORENTINO LUIS

Geçtiğimiz sezon Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes için girişimler devam ederken, Rui Costa'nın daha önce de önerdiği Florentino Luis için girişimler başladı. Gedson Fernandes'e alternatif olarak düşünülen Luis, bu sezon toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 262 dakika sahada kaldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Daha önce de gündeme gelen Sofyan Amrabat için tekrar girişimler başlayacak. 24 yaşındaki oyuncu, teknik kalitesi, mücadeleci yapısı ve oyun kurma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Henry Onyekuru, Sergio Akieme, Fortounis... | GS haberleri

GIUSEPPE PEZZELLA

Saracchi'nin boşluğunu doldurmak isteyen 'ın sol bek alternatifleri arasında öncelik Giuseppe Pezzella'ya verildi. Giuseppe Pezzella, Parma formasıyla çıktığı 24 maçta 1 gol 4 asist ile oynadı.

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