Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu! (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Başkan 'dan Başkanı 'a tebrik telefonu! ()

Son dakika spor haberi: Başkan , 'ın 38. başkanı olarak seçilen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik etti ve başarılar diledi. | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 23:21 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 23:33
Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu! (GS spor haberi)

Başkan , Başkanı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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