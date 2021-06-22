Son dakika spor haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a tebrik telefonu! (GS spor haberi)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Burak Elmas'ı tebrik etti ve başarılar diledi.

Başkan Erdoğan, yeni dönemin tüm Galatasaray camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.