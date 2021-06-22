Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Fatih Terim , Gedson Fernandes 'in 1 sene daha kiralanması için de girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.

Galatasaray'da esas sürpriz gelişme ise Belhanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen ve bu nedenle Montpellier ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.