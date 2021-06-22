Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden koltuğa oturması ile transferde de önemli adımlar atacak. Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas, transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim'le uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek.
Sözleşmesi sona eren Arda Turan ile 1 yıl daha kontrat yapılacak. Bu sözleşme ile beraber Arda Turan son senesini geçirecek ve yıl sonunda jübilesini yapacak.
Yine önceki yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için de Terim'in dediği olacak. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu için verilen sürenin 11 Haziran'da dolması nedeniyle Monaco ile görüşmeler yeniden başlayacak.