Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Son dakika transfer haberleri | 'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

'de yeni sezona hazırlanan 'da yeni başkan olurken, teknik direktörlüğe yeniden getirildi. Tecrübeli hoca ilk antrenmanına çıkarken transfer çalışmaları da hemen başladı. Terim, sözleşmesi biten isimlerin yanı sıra eski bir yıldızın dönmesi için de talimatı verdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin detayları ve 5 imza...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 09:17
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

'da teknik direktör 'in yeniden koltuğa oturması ile transferde de önemli adımlar atacak. Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas, transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim'le uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Sözleşmesi sona eren ile 1 yıl daha kontrat yapılacak. Bu sözleşme ile beraber Arda Turan son senesini geçirecek ve yıl sonunda jübilesini yapacak.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Yine önceki yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı için de Terim'in dediği olacak. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu için verilen sürenin 11 Haziran'da dolması nedeniyle ile görüşmeler yeniden başlayacak.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

Eski yönetimin soğuk baktığı ile de yeni nikah yapılacak. 28 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde yeni kontrat imzalanacağı ifade edildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

, 'in 1 sene daha kiralanması için de girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Direktörü olan eski öğrencisi ile görüşecek.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 5 imza birden! Eski yıldız dönüyor

'da esas sürpriz gelişme ise konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray'dan haber bekleyen ve bu nedenle ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.

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