Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan mazbata açıklaması! Veriliş tarihi...

Galatasaray'da Seçimli Olağan Genel Kurul büyük bir heyecana sahne oldu ve kazanan Burak Elmas oldu. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı olan Elmas'ın mazbatayı alacağı tarih belli oldu. Galatasaray Kulübü resmi sitesinden, mazbatanın 22 Haziran Salı günü verileceğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Salonu'nda verilecektir.



