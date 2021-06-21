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Son dakika spor haberi: 'dan mazbata açıklaması! Veriliş tarihi...

Son dakika spor haberi: 'da ile girdiği yarışı kazanan , kulübün 38. başkanı oldu. Sarı-kırmızılılar resmi sitesinden yaptığı açıklamada Elmas'ın mazbatayı alacağı tarihi duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:52
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan mazbata açıklaması! Veriliş tarihi...

'da Seçimli Olağan Genel Kurul büyük bir heyecana sahne oldu ve kazanan oldu. Sarı-kırmızılıların 38. başkanı olan Elmas'ın mazbatayı alacağı tarih belli oldu. resmi sitesinden, mazbatanın 22 Haziran Salı günü verileceğini duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:
Tüzüğümüzün 82. Maddesi gereği, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü seçilen yeni başkan ve kurullarına mazbataları 22 Haziran 2021 Salı günü saat 11.00'da Basın Salonu'nda verilecektir.


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