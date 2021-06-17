Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Frank Fabra teklifi belli oldu! İşte o rakam (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'ın teklifi belli oldu! İşte o rakam ()

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitirerek şampiyonluğu kıl payı 'a kaptıran 'da gelecek sezon için çalışmalar son sürat devam ediyor. Ara transferde kadrosuna takviye yapan sarı kırmızılılar, şampiyon kadroyu kurmak için düğmeye bastı. Arayışlarını sürdüren 'ın Kolombiyalı sol bek 'yı transfer etmek istediği ve 'a 3.5 milyon dolar teklif ettiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Frank Fabra teklifi belli oldu! İşte o rakam (GS spor haberi)

'nin takımdan ayrılması sonrasında sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'ın gündemine yeni bir isim girdi. Takvim'in derlediği habere göre; basını, Sarı-Kırmızılılar'ın formasını giyen ile ilgilendiğini öne sürdü.

Haberde, Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcunun bonservisi için 3.5 milyon doları gözden çıkardığı da belirtildi. 30 yaşındaki Fabra'nın kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 22 kez 'nın formasını giyip 1 gol atan yıldız futbolcu daha önce ve 'de görev yapmıştı.

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