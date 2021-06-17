Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

'de Ukrayna forması giyen ve grubun ilk maçında 'ya karşı hafızalardan silinmeyecek bir gole imza atan Andriy Yarmolenko için 'a haber gönderdi. İngiliz ekibi elden çıkarmak istediği Yarmolenko için sarı kırmızılılara 'görüşebiliriz' mesajı yolladı. Yönetim yıldız futbolcu için başkanlık seçimini bekleyecek. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:00
Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

ve takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, iç transferde de , , ve ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

19 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda yeni başkanın ve teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan , yüksek maliyeti nedeniyle elinde çıkarmak istediği 'nin yerine forması giyen Andriy Yarmolenko'yu gündemine almıştı.

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

WEST HAM GÖRÜŞMEYE HAZIR

Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?

23 Ekim 1989 doğumlu Andriy Yarmolenko, futbola Ukrayna'nın altyapısında başladı. 2007 yılında 'de transfer olan, 2008'de ise A takıma yükselen yıldız futbolcu, Ukrayna ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında 'a transfer oldu.

Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

ekibinde yalnızca tek sezon geçiren Yarmolenko, 2018 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle 'a gönderildi. Son 3 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA