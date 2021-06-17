Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, iç transferde de Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, iç transferde de Muslera, Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
19 Haziran'da başkanlık seçimine gidecek olan sarı-kırmızılılarda yeni başkanın ve teknik direktörün belli olmasının ardından transfer çalışmalarına hız verilecek.
Birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan Cimbom, yüksek maliyeti nedeniyle elinde çıkarmak istediği Feghouli'nin yerine West Ham United forması giyen Andriy Yarmolenko'yu gündemine almıştı.
WEST HAM GÖRÜŞMEYE HAZIR
Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.
ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?
23 Ekim 1989 doğumlu Andriy Yarmolenko, futbola Ukrayna'nın Desna Chernigiv altyapısında başladı. 2007 yılında Dinamo Kiev'de transfer olan, 2008'de ise A takıma yükselen yıldız futbolcu, Ukrayna ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.
Bundesliga ekibinde yalnızca tek sezon geçiren Yarmolenko, 2018 yılında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham United'a gönderildi. Son 3 sezondur İngiliz ekibinin formasını terleten 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon çıktığı 24 maçta 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.