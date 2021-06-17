Son dakika GS transfer haberleri | Ukrayna'nın yıldızı Andriy Yarmolenko Galatasaray'a!

Bir yıl anlaşması kalan Ukraynalı oyuncuyu elden çıkartmak isteyen İngilizler, Galatasaray'la temas kurarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Seçim sonrası temaslar başlayacak.

ANDRIY YARMOLENKO KİMDİR?

23 Ekim 1989 doğumlu Andriy Yarmolenko, futbola Ukrayna'nın Desna Chernigiv altyapısında başladı. 2007 yılında Dinamo Kiev'de transfer olan, 2008'de ise A takıma yükselen yıldız futbolcu, Ukrayna ekibinde gösterdiği başarılı performansın ardından 2017 yılında 25 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.