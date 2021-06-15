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Son dakika transfer haberleri | 'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

'de geçtiğimiz sezonu averajla ikinci sırada tamamlayan , yeni sezon öncesi hazırlıklarını mevcut başkan yönetiminde yapıyor. Sözleşmesi biten teknik direktör , yeni seçilecek yönetimi beklerken transfer çalışmalarını da mevcut yönetim sürdürüyor. ve 'yı kadrosuna katan Aslan'da Oğulcan Çağlayan'a ise sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:58
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden , mutlak şampiyon isterken kadro planlamasını da bu yönde yapıyor. 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını da sürdürürken, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

Sezonu Devler Ligi ön elemesi nedeniyle erken açan 'da, başkan ve hoca belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk olarak yerli oyuncu transferine yoğulaşan sarı-kırmızılı kulübe, sürpriz bir teklif de geldi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

Standard Liege'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan Mbo Mpenza'nın, Oğulcan için 'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

Mpenza'nın nasıl bir teklif sunduğu hakkında bilgi verilmezken seçim sonrası görüşmelerin derinleştirileceği ifade edildi.

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