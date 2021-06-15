Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a sürpriz talip!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, mutlak şampiyon isterken kadro planlamasını da bu yönde yapıyor. 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını da sürdürürken, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Sezonu Devler Ligi ön elemesi nedeniyle erken açan Galatasaray'da, başkan ve hoca belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk olarak yerli oyuncu transferine yoğulaşan sarı-kırmızılı kulübe, sürpriz bir teklif de geldi.