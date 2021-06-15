Haberler Galatasaray Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

'da gelişmesi! ve ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, yaz transfer sezonunda elindeki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırmak isterken, konu Feghouli'ye gelmişti. Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Galatasaray, bonservis rakamı fark etmeksizin teklif yapacak kulüplerle masaya oturmak istiyor. Bu bağlamda Feghouli'ye talip olurken, konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşt detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 12:36
Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

'da seçimli olağan kongre öncesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'da, gündem olmuş durumda.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

'dan yaklaşık 4 milyon euro gibi bir meblağ kazanan Cezayirli yıldıza da talipler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuya talip olan kulüplerden biri Yunan ekibi . Kırmızı beyazlı kulüp, Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor ve oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

Öte yandan cephesinde de bu transfere sıcak bakılıyor. Yeni gelecek yönetimin de kararının önemli olduğu bu transferde, şimdilik resmiyet kazanması için beklenmeye geçildi.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

ONYEKURU İLE BULUŞACAKLAR
Bununla beraber 'ın 4.5 milyon euroluk bonservis vermeye yanaşmadığı ve Monaco'ya geri gönderdiği Henry 'nun da 'a talip olması bekleniyor.

SON DAKİKA