Galatasaray'da Sofiane Feghouli gelişmesi! Onyekuru ve Olympiakos...

Galatasaray'da seçimli olağan kongre öncesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom'da, gündem Sofiane Feghouli olmuş durumda.
Galatasaray'dan yaklaşık 4 milyon euro gibi bir meblağ kazanan Cezayirli yıldıza da talipler her geçen gün artmaya devam ediyor.
Aktarılan bilgilere göre yıldız futbolcuya talip olan kulüplerden biri Yunan ekibi Olympiakos. Kırmızı beyazlı kulüp, Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor ve oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.