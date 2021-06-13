Başkan adayları görücüye çıktı

İBRAHİM ÖZDEMİR:

Galatasaraylılık ruhu; olan biteni kenardan seyretmek yerine, elini taşın altına koymayı gerektirir. Biz de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya karar verdik. * METİN ÖZTÜRK: Gerek sponsorlarımızla gerek enerjimizle hangi başkan kazanırsa kazansın biz onun emrindeyiz.

EŞREF HAMAMCIOĞLU:

Göreve talibiz ve hazırız. Bizim rengimiz yeşil; yeşil yeşermeyi temsil eder, yeniliği temsil eder. Desteğinizi bekliyoruz. *

BURAK ELMAS: Projelerimize Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hiçbir aday aleyhine konuşmadık, sadece projelerimizi anlattık. Galatasaray değerleri sadece konuşarak değil davranışlarla sahip olunur. Sizlerle çok şey başaracağız.

YİĞİT ŞARDAN: Mevcut başkan ve yönetimine teşekkür ettik ama son 3 yıldır çok ağır eleştirdik paspas gibi üstlerinde tepindik, halı siler gibi onları dövdük. Peki bu insanların suçu neydi? Son 3 senelerini Galatasaray'a adadılar. Tıpkı daha önceki başkan ve yöneticiler gibi...