Haberler Galatasaray Başkan adayları görücüye çıktı

Başkan adayları görücüye çıktı

Divan Kurulu dün uzun bir aradan sonra bir araya gelirken toplantıda başkan adayları da hazır bulundu. Pandemi nedeniyle kısıtlı üyenin kabul edildiği toplantı GS TV’den yayınlandı. Başkan adayları da 19 Haziran’daki seçim öncesi sırayla kısa birer konuşma yaptı, ekiplerini tanıttı, projelerini anlattı. İşte adayların konuşmalarından öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Başkan adayları görücüye çıktı

İBRAHİM ÖZDEMİR:

Galatasaraylılık ruhu; olan biteni kenardan seyretmek yerine, elini taşın altına koymayı gerektirir. Biz de kulübümüzün zor günlerinde elimizi taşın altına koyup sorumluluk almaya karar verdik. * METİN ÖZTÜRK: Gerek sponsorlarımızla gerek enerjimizle hangi başkan kazanırsa kazansın biz onun emrindeyiz.

EŞREF HAMAMCIOĞLU:

Göreve talibiz ve hazırız. Bizim rengimiz yeşil; yeşil yeşermeyi temsil eder, yeniliği temsil eder. Desteğinizi bekliyoruz. *

BURAK ELMAS: Projelerimize Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hiçbir aday aleyhine konuşmadık, sadece projelerimizi anlattık. değerleri sadece konuşarak değil davranışlarla sahip olunur. Sizlerle çok şey başaracağız.

YİĞİT ŞARDAN: Mevcut başkan ve yönetimine teşekkür ettik ama son 3 yıldır çok ağır eleştirdik paspas gibi üstlerinde tepindik, halı siler gibi onları dövdük. Peki bu insanların suçu neydi? Son 3 senelerini Galatasaray'a adadılar. Tıpkı daha önceki başkan ve yöneticiler gibi...

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