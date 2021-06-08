Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'dan transfer operasyonu! , , ve ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Aslan, , , ve 'ü transfer etmek için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 16:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , 4 oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer etmek istediği 4 oyuncuyu duyurdu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transfer operasyonu! Berkay Özcan, Mert Çetin, Hüseyin Türkmen ve Soner Gönül... (GS spor haberi)

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