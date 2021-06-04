Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! , , Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... 'de sezonu 2. tamamlayarak 'ne ön eleme turundan katılacak ve toplamda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da, yönetim ve teknik heyetin geleceği belirsizliğini koruyor. Ancak mevcut yönetim hali hazırda var olan transfer listesi üzerinden adımlarını atıyor. ve ile anlaşan Aslan, yıldız isimlerle de temas halinde. Galatasaray'da, , , Boupendza ve Townsend gündeme geldi. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 15:22
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

AYTAÇ KARA

Orta saha rotasyonunu arttırmak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa formasıyla iyi bir performans sergileyen ile anlaşmıştı. Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya veda etti ve sarı kırmızılı formayı yakında giymesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

KAAN AYHAN

Galatasaray, forması giyen ile anlaşmaya vardı. Antalya kampında bulunan milli yıldız, "Kulübümle anlaşırsanız benim için yeterli" ifadesini sarı kırmızılı ekibe iletti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

CANER ERKİN

Türkiye'nin en deneyimli sol bekleri arasında yer alan ve 'de sezonu iyi bir şekilde tamamlayan 'in 'e Galatasaray'a gelmek için mesaj gönderdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcusu 'da Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Göztepe, başarılı futbolcu için 5 milyon euro değer biçti. Halil için pazarlıklar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

ALPASLAN ÖZTÜRK

Gelecek sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yerli transferinde ince eleyip sık dokuyor. Yabancı kuralının da değişmesiyle yerli futbolcuların transferinde önem arttı. Galatasaray, Göztepe'de iyi bir sezon geçiren Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmak için anlaşma sağladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU

Galatasaray, Brentford'tan kiraladığı 'nun bonservisini almak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak ezeli rakipleri ve , genç futbolcu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

YOUSSOUF SABALY

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

GAIUS MAKOUTA

Etebo ve Gedson Fernandes'in kiralık sözleşmesi sona erdi. Galatasaray, Gedson Fernandes için girişimlerini sürdürüken, bir taraftan da Braga'nın futbolcusu olan 23 yaşındaki Gaius Makouta için nabız yokluyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

OLIMPIU MARUTAN

Sarı kırmızılılar, 22 yaşında Marutan'ı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Rumen oyuncu, bu sezon kulübüyle çıktığı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti. Futbolcu, yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini de dile getirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

ANDROS TOWNSEND

Galatasaray, Sofiane Feghouli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde alternatifi de hazır. SArı kırmızılı ekip sözleşmesi sona eren Andros Townsend'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

AARON BOUPENDZA

Hatayspor'da attığı gollerle gol kralı olan Boupendza, Mbaye Diagne'nin satılması halinde transfer edilmek isteniyor. Galatasaray, Diagne'den 5-6 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

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