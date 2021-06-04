Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Halil Akbunar, Caner Erkin, Boupendza ve Townsend... | GS haberleri

HALİL DERVİŞOĞLU Galatasaray, Brentford'tan kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe, genç futbolcu için devreye girdi. Halil'e Galatasaray'ın ezeli rakibinden 'Bizden haber bekle...' telefonu gitti.

YOUSSOUF SABALY Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Aslan'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmzılılar, Fransız ekibi Bordeaux ile sözleşmesi sona eren Youssouf Sabaly ile transfer görüşmelerine başladı.