Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'ın gündemindeki o isimler! Halil Dervişoğlu, Adnan Januzaj, Cheikhou Kouyate... | GS haberleri

2020-2021 sezonunu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon transfer harekatını sessiz sedasız sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
HALİL DERVİŞOĞLU
Galatasaray'ın Brentford ekibinden kiraladığı A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Halil Dervişoğlu, takımda geçirdiği süre boyunca sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu için girişimler sürüyor.
CHEIKHOU KOUYATE
Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara'yla anlaşan sarı-kırmızılıların esas rotası İngiltere. Premier Lig ekibi C.Palace'de forma giyen Senegalli ön libero Cheikhou Kouyate ile ilgili yönetim çalışma başlattı.