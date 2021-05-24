Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a flaş öneri! 'in yerine... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların devre arasında kiraladığı ve gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği için Sportif Direktörü 'dan eski hocası 'e flaş bir öneri geldi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

, 'i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör , Sportif Direktörü ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

GEDSON YERİNE FLORENTINO!

Terim'in eski öğrencisi, Sportif Direktörü 'nın tecrübeli teknik adama, "Gedson'un geleceği belirsiz. Onunla ilgili şu anda net bir şey yok. Ancak size onun kadar yetenekli bir başka oyuncu önerebilirim. … İsterseniz onu kiralayabiliriz" dediği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Florentino bu sezon 'da kiralık olarak forma giydi... Henüz 21 yaşındaki Portekizli yıldızın ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor... 6 ve 8 numaralarda forma giyebilen , Monaco formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. onun için 1.5 milyon Euro kiralama ücreti ödedi.

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