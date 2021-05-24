Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a flaş öneri! Gedson Fernandes'in yerine... (GS spor haberi)

Galatasaray, Gedson Fernandes'i gelecek sezon da kiralamak istiyor… Onun için de Teknik Direktör Fatih Terim, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile sık sık telefon görüşmesi yapıyor.

Takvim'in haberine göre; Son görüşmede ise ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.