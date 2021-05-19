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'da sürpriz gelişmesi! O takımın transfer listesinde

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yıldız ismi Feghouli, Yunanistan Ligi ekiplerinden 'un transfer listesine girdi. Komşu medyasında yer alan habere göre kırmızı beyazlılar, yeni bir kanat oyuncusu istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:48
Galatasaray'da sürpriz Sofiane Feghouli gelişmesi! O takımın transfer listesinde

'ın Cezayirli yıldızı , Yunanistan Ligi devlerinden 'un transfer radarına girdi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Olympiakos'a Feghouli ile beraber menajerler aracılığı ile AEK'dan ayrılmaya hazırlanan Nelson Oliviera ve Tiquinho Soares de önerildi.

MAAŞI SORUN OLDU
Öte yandan Olympiakoslu kurmayların, Feghouli'nin aldığı yaklaşık 4 milyon euroyu bulan maaşını karşılayamayacağı, oyuncunun bu rakamda indirime gitmesi halinde masaya oturulabileceği kaydedildi.

Feghouli bu sezon 25 maça çıkarken 2 gol, 4 asist üretti.



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