Maç bitiminde tribüne çağırdılar

Galatasaray'da stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi. Karşılaşmadan saatler önce Türk Telekom Stadı'nın etrafında toplanan sarı-kırmızılılar, stadın dış kapısının önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Sadece listede ismi olanlar stada alındı. Yaklaşık bin kadar taraftar, karşılaşma öncesi ve mücadele sırasında tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Maçın büyük bölümünde destek veren taraftarlar, Beşiktaş'ın 2. golünden sonra yıkıldı. İki maçın bitiş düdüğünün ardından futbolculara ve Fatih Terim'e destek veren taraftarlar, herkesi tribüne davet ederek moral verdi.