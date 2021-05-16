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Maç bitiminde tribüne çağırdılar

’da bin kadar taraftar yer aldı. Maç boyu destek veren sarı-kırmızılılar, ikinciliğe rağmen takıma sahip çıktılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Maç bitiminde tribüne çağırdılar
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'da stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi. Karşılaşmadan saatler önce 'nın etrafında toplanan sarı-kırmızılılar, stadın dış kapısının önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Sadece listede ismi olanlar stada alındı. Yaklaşık bin kadar taraftar, karşılaşma öncesi ve mücadele sırasında tezahüratlar yaparak takımlarına destek verdi. Maçın büyük bölümünde destek veren taraftarlar, 'ın 2. golünden sonra yıkıldı. İki maçın bitiş düdüğünün ardından futbolculara ve 'e destek veren taraftarlar, herkesi tribüne davet ederek moral verdi.

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