Haberler Galatasaray Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Arda Turan: Çok doğrandık!

maçı sonrası : Çok doğrandık!

'da maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Herkesin elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştığını belirten Turan, "Sezon içinde çok doğrandık. Ne yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Galatasaray onların düşündüğünden daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Arda Turan: Çok doğrandık!

Şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını belirten , daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi. Yoğun maç temposuna rağmen herkesin elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştığını kaydeden yıldız futbolcu, "Sonu farklı olsun isterdik, hem maçı hem , hem de maçında şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Ama olmadı. 'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu 'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız" dedi. Başarılı futbolcu ayrıca, "Altıpastan bazen atamamak şanssızlık, beceriksizlik. de o golü yemesek belki şampiyonuz. Sezon içinde çok doğrandık. Ne yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Galatasaray onların düşündüğünden daha güçlü" ifadesini kullandı.

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