Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı sonrası Arda Turan: Çok doğrandık!

Şampiyon olamadıkları için üzgün olduklarını belirten Arda Turan, daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyledi. Yoğun maç temposuna rağmen herkesin elinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştığını kaydeden yıldız futbolcu, "Sonu farklı olsun isterdik, hem Denizlispor maçı hem Malatya, hem de Beşiktaş maçında şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Ama olmadı. Galatasaray'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız" dedi. Başarılı futbolcu ayrıca, "Altıpastan bazen atamamak şanssızlık, beceriksizlik. Denizli de o golü yemesek belki şampiyonuz. Sezon içinde çok doğrandık. Ne yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Galatasaray onların düşündüğünden daha güçlü" ifadesini kullandı.