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Bazen kendimizi yalnız hissettik

Muslera: Takımla gurur duyuyorum. Bazı zamanlarda kendimizi yalnız hissettik

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Bazen kendimizi yalnız hissettik

'ın efsanesi , maç sonunda üzgündü. Uruguaylı eldiven, "'ı tebrik ederim. Sezon başında takımımla beraber değildim, 6 aydır buradayım. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımız oldu, kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlar da oldu. Ama görüyorsunuz buraya kadar geldi iş. Kimse inanmazdı belki ama buraya kadar getirdik, sadece gol averajıyla kaybettik. Son dakikaya kadar bırakmayan bir Galatasaray vardı" dedi.

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