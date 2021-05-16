Bazen kendimizi yalnız hissettik

Galatasaray'ın efsanesi Fernando Muslera, maç sonunda üzgündü. Uruguaylı eldiven, "Beşiktaş'ı tebrik ederim. Sezon başında takımımla beraber değildim, 6 aydır buradayım. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bizim başarımız için çalışan herkese teşekkür ediyorum. Zor zamanlarımız oldu, kendimizi yalnız hissettiğimiz zamanlar da oldu. Ama görüyorsunuz buraya kadar geldi iş. Kimse inanmazdı belki ama buraya kadar getirdik, sadece gol averajıyla kaybettik. Son dakikaya kadar bırakmayan bir Galatasaray vardı" dedi.



