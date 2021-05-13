Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: transfer ateşini yaptı! ...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi son haftaya taşıyan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonu için birçok ismi listesine almıştı. Bu futbolculardan biri de forması giyen ... Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:14 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 09:20
Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk kupasına ortak oldu.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. 'da listenin başında olan oyunculardan biri de ...

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

ekiplerinden ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan 'dan iddialarının gölgesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı kırmızılı ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaştığı bayram mesajında kullandığı ifadelerle dedikodularını alevlendirdi.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

"HAYALLER KURAN AYTAÇ KARA..."

söz konusu paylaşımında, "İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun... İyi bayramlar...'' yazdı.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

İsmi 'la anılan yetenekli futbolcunun bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMINA BENZETİLDİ

'nın paylaşım metnindeki ifadelerin Arda Turan'ın sabaha karşı 03.00'da yaptığı şampiyonluk paylaşımındaki metne olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unutmuştu.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etmişti.

Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazmıştı.

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