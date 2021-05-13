Son dakika spor haberi: Aytaç Kara transfer ateşini yaptı! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk kupasına ortak oldu.
Cimbom bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'da listenin başında olan oyunculardan biri de Aytaç Kara...
PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Aytaç Kara'dan Galatasaray iddialarının gölgesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı kırmızılı ekibe imza atmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaştığı bayram mesajında kullandığı ifadelerle Galatasaray dedikodularını alevlendirdi.
"HAYALLER KURAN AYTAÇ KARA..."
Aytaç Kara söz konusu paylaşımında, "İftarını yapmış... Bayram öncesi çayını içerken hayaller kuran Aytaç Kara... Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun... İyi bayramlar...'' yazdı.
İsmi Galatasaray'la anılan yetenekli futbolcunun bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve adeta yorum yağmuruna tutuldu.
ARDA TURAN'IN PAYLAŞIMINA BENZETİLDİ
Aytaç Kara'nın paylaşım metnindeki ifadelerin Arda Turan'ın sabaha karşı 03.00'da yaptığı şampiyonluk paylaşımındaki metne olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
Arda Turan, 4-1 kazandıkları ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdıkları Yukatel Denizlispor deplasmanı dönüşü evinin anahtarlarını tesislerde unutmuştu.
Gece yarısı ailesini uyandırmamak için zile basmayan Arda Turan, arabada zaman geçirdiği esnada kişisel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Arda Turan, söz konusu paylaşımında Cumartesi günü şampiyonluk hayali kurduğunu ifade etmişti.
Deneyimli oyuncu, "Maçtan dönmüş, anahtarını tesiste unutmuş! Çocukları ve eşi oyunmasın diye zile basmayan! Arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım..." yazmıştı.