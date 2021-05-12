Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Denizlispor-Galatasaray maçında ilginç diyalog! "Sivas ve Karagümrük önde hocam..."

Son dakika spor haberi: - maçında ilginç diyalog! " ve önde hocam..."

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel 'u 4-1 yenerek son maçlar öncesi şampiyonluk için umutlandı. Karşılaşma oynanırken, bir taraftarla teknik direktör arasında ilginç bir olay yaşandı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:06 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberi: Denizlispor-Galatasaray maçında ilginç diyalog! "Sivas ve Karagümrük önde hocam..."

'in 41. haftasında , deplasmanda karşılaştığı Yukatel 'u 4-1 mağlup etti. Küme düşmesi kesinleşen rakibini farklı yenen sarı-kırmızılı takım, ve 'nin puan kaybetmesiyle son hafta öncesi şampiyonluk için umutlandı.

Bu arada 'de, karşılaşma oynanırken ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'ın gözü Denizli'de, kulağı 'da rakiplerinin maçındaydı.

'ta yer alan habere göre maç sırasında stat dışındaki bir taraftar yüksek sesle, "Fatih hocam; ve önde" diye bağırdı. Sesi duyduğunu belli eden Terim "Tamam" diye karşılık verdi.

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