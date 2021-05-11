Haberler Galatasaray Aslan fark peşinde! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig (GS haberleri)

Aslan fark peşinde! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig (GS haberleri)

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. ve ile birlikte şampiyonluk için yarışan Galatasaray, ya tamam ya devam maçına çıkacak. Fatih Terim'in öğrencileri Beşiktaş ile arasındaki averajı kapatmak için Denizlispor maçında farklı galibiyet arayacak. Radamel Falcao, sakatlığı sebebiyle Denizlispor maçında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:58 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 11:58
Aslan fark peşinde! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig (GS haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Denizlispor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

DENİZLİSPOR: Abdülkadir, Özet, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega

GALATASARAY: , Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, , Gedson, Emre, Babel, Onyekuru, Halil

👉 42. RANDEVU

Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. 8 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Aslan'ın 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

🏆 ŞAMPİYONLUK ŞANSI SÜRÜYOR

Ligdeki iki hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray, Denizlispor maçından farklı galibiyetle ayrılıp, lider ve ikinci sıradaki 'nin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu durumunda şampiyonluk düğümü son hafta çözülmüş olacak. Galatasaray, 81 puanlı lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin de 1 puan gerisinde bulunuyor.

👉 YENİLMEZLİK SERİSİ 7

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada mağlup olmadı ve 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son olarak 'a kaybeden sarı-kırmızılılar, son 4 maçını da kazandı. Aslan bu süreçte; Göztepe, , , ve Beşiktaş'ı mağlup ederken, Fatih Karagümrük ve ile berabere kaldı. 12 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

👉 DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezonun son deplasman maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar ligde daha önce dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada 13 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu. Cimbom bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, ağlarında 18 gole engel olamadı. Galatasaray son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

🚑 TEK EKSİK

Galatasaray'da Denizlispor maçı öncesinde Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in sakatlığı bulunuyor. Yıldız futbolcu sakatlığına rağmen kadroda yer aldı. Ağrıları bulunan Radamel Falcao kadroda yok.

🟨 3 FUTBOLCU SINIRDA

Denizlispor mücadelesi öncesinde Galatasaray'da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Aslan'da Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde son hafta İstanbul'da oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olacak.

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