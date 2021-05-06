Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Son dakika spor haberi: gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Son dakika haberleri... 'de 'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da kriz kapıda... Teknik direktör 'in gözden çıkardığı yıldız futbolcunun maaşı nedeniyle takımdan ayrılmak istemediği ifade ediliyor. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:11
Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

'la oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına devam eden 'da bir yandan da gelecek sezonun iç ve dış transfer çalışmaları sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Bu sezon performansı büyük tartışma konusu olan Sofiane Feghouli son 3 maçta 1 dakika bile forma giyemedi.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Teknik direktör 'in gözden çıkardığı Cezayirli yıldızın ismi yeni sezon öncesi 'gönderilecekler' listesinde yer alıyor. Ancak Feghouli aynı fikirde değil!

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Takvim'de yer alan habere göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euro'luk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Bu nedenle 'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir Feghouli krizi bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

31 yaşındaki futbolcuya Körfez ülkelerinden talipler olduğu ancak Feghouli'nin Avrupa dışına çıkmaya sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

SON DAKİKA