Son dakika spor haberi: Fatih Terim gözden çıkarmıştı! Gitmek istemiyor

Takvim'de yer alan habere göre 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli yıldız 3.8 milyon euro'luk maaşı bırakarak takımdan ayrılmayı istemiyor.

Bu nedenle Galatasaray'da yeni gelecek olan yönetimi oldukça büyük bir Feghouli krizi bekliyor.