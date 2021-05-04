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Onyekuru belirsiz

Sarı-kırmızılılarda Onyekuru’nun durumu belirsiz. , Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bu opsiyon 4 milyon 350 bin euro. Şu anda öncelik sıralamasından çıkmış durumda. Yeni yönetimler rakamı düşürerek pazarlık masasına oturacak. Hiçbir aday 4 milyon 350 bin euro üzerinden bir anlaşma yapmak istemiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Onyekuru belirsiz
Sarı-kırmızılılarda Onyekuru'nun durumu belirsiz. , Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Bu opsiyon 4 milyon 350 bin euro. Şu anda öncelik sıralamasından çıkmış durumda. Yeni yönetimler rakamı düşürerek pazarlık masasına oturacak. Hiçbir aday 4 milyon 350 bin euro üzerinden bir anlaşma yapmak istemiyor.
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