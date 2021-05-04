Marcao-Donk ikilisi alkışlandı

Cimbom zirve yarışında geride kaldığı dönemde başta Linnes, Luyindama gibi isimler olmak üzere bireysel hatalardan çok çekmişti. Aslan son 3 maçtan 9 puan çıkarırken kalesinde hiç gol görmedi. Teknik direktör Fatih Terim de hem takım savunmasını hem de stoperde oynayan MarcaoDonk ikilisini övdü.
Cimbom zirve yarışında geride kaldığı dönemde başta Linnes, Luyindama gibi isimler olmak üzere bireysel hatalardan çok çekmişti. Aslan son 3 maçtan 9 puan çıkarırken kalesinde hiç gol görmedi. Teknik direktör Fatih Terim de hem takım savunmasını hem de stoperde oynayan MarcaoDonk ikilisini övdü.