Haberler Galatasaray Marcao-Donk ikilisi alkışlandı

-Donk ikilisi alkışlandı

Cimbom zirve yarışında geride kaldığı dönemde başta Linnes, Luyindama gibi isimler olmak üzere bireysel hatalardan çok çekmişti. Aslan son 3 maçtan 9 puan çıkarırken kalesinde hiç gol görmedi. Teknik direktör Fatih Terim de hem takım savunmasını hem de stoperde oynayan MarcaoDonk ikilisini övdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Marcao-Donk ikilisi alkışlandı
Cimbom zirve yarışında geride kaldığı dönemde başta Linnes, Luyindama gibi isimler olmak üzere bireysel hatalardan çok çekmişti. Aslan son 3 maçtan 9 puan çıkarırken kalesinde hiç gol görmedi. Teknik direktör Fatih Terim de hem takım savunmasını hem de stoperde oynayan MarcaoDonk ikilisini övdü.
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