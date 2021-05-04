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Galatasaraylı 'na EURO 2020 müjdesi! ...

Yıldızları kulübeye kilitleyip Aslan’ın 1. forveti olan , ’a koşuyor. Cenk Tosun’un sakatlığında yüksek formunun devam etmesi halinde 21 yaşındaki oyuncu, tarafından EURO 2020 kadrosuna alınacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'na EURO 2020 müjdesi! Şenol Güneş...
Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak 'a gelen artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi.

Halil sayesinde Emre Akbaba'dan verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak. İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor.

Sabah'ın haberine göre; İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek. Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak.

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U21 Milli Takımı formasını 11 kez sırtına geçiren Halil Dervişoğlu 8 kez fileleri havalandırırken, 'da hiç oynamadı.

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