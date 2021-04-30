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Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! 'un yıldızı 'a

Gelecek sezona çok daha iddialı bir giriş yapmak isteyen 'dan gündem yaratacak bir transfer hamlesi geldi. Takımda performansından memnun kalınmayan isimlere veda edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Satın alma opsiyonuyla 'dan kiralanan 'yu gözden çıkaran Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun yerini dünyaca ünlü oyuncuyla doldurmak için düğmeye bastı. İşte flaş gelişmenin detayları ve Galatasaray'daki son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 16:38
Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan 'da şampiyonluk hesapları yapılmaya devam ederken transfer operasyonu için de düğmeye basıldı.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırıp transfer hedefindeki yıldızlara yer açacak.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Orta sahada Etebo'ya veda edecek olan Aslan, Nijeryalı futbolcunun yerine Suat Serdar'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Sol bek mevkisinde RB Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi için yeni bir hamle yapılmayacak. Uruguaylı yıldız ile yolları ayıracak , Patrick van Aanholt'a imza attıracak.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

ONYEKURU'NUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK!
'ın büyük umutlarla 'dan yeniden kiraladığı 'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılıların, 4 milyon 350 bin euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve 23 yaşındaki kanat oyuncusuna veda edeceği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

'ya ödenmeyen paranın Mostafa Mohamed'in bonservisi ve Gedson Fernandes'in yeniden kiralanmasına ayrılacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

ASLAN'A DÜNYACA ÜNLÜ KANAT!
Nijeryalı futbolcudan doğacak kanat boşluğunu doldurmak için temaslarını hızlandıran , gözünü dünyaca ünlü yıldıza dikti.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisi 'ta bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Douglas Costa'nın peşinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR!
Douglas Costa, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalia Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Güney Amerika'da yayın yapan Minha Torcida'nın haberine göre , yıldız futbolcuya ilgi duyan 4 kulüpten biri.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Sarı-kırmızılı takımın haricinde Brezilya'dan Gremio'nun transferde oldukça istekli olduğunun altı çizilirken İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den Wolverhampton transferde ilgili olan diğer takımlar olarak belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

4 kulübün kadrosuna katmayı amaçladığı Douglas Costa, 'ta yıllık 6 milyon Euro kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Bu sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçiren Brezilyalı futbolcu, Almanya Bundesliga'da 11 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

Alman ekibiyle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Douglas Costa'nın bonservisi 'ta bulunuyor. Çizme ekibiyle olan kontratı 2022 yılında sona erecek.

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