Son dakika spor haberleri: Aslan'a süper kanat! Juventus'un yıldızı Galatasaray'a

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR! Douglas Costa, sık sık Türkiye'de tatil yapıyor. Brezilyalı yıldız daha önce de model sevgilisi Nathalia Felix ile Cennet Koyu'nda görüntülenmişti.

Güney Amerika'da yayın yapan Minha Torcida'nın haberine göre Galatasaray , yıldız futbolcuya ilgi duyan 4 kulüpten biri.

Sarı-kırmızılı takımın haricinde Brezilya'dan Gremio'nun transferde oldukça istekli olduğunun altı çizilirken İspanya'dan Atletico Madrid ve İngiltere'den Wolverhampton transferde ilgili olan diğer takımlar olarak belirtildi.