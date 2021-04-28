Galatasaray'ın Konyaspor maçı taktiği nasıl olacak? Halil Dervişoğlu kararı...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalar nefes kesiyor... Şampiyonluk yolunda çekişmeli bir sürece dahil olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor artık geri dönüşü olmayan hatalar yapmak istemiyor...

Çok kritik maçlara çıkacak olan 4 büyük ekipten Galatasaray ise Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Aslan'da hazırlıklar tamam...

TAKTİK 4-1-4-1

Cimbom, yeşil beyazlılara karşı 4-1-4-1 oyun formatında sahaya çıkacak, Halil ve Kerem kanatlarda görev alacak. Maç içinde gelişecek senaryoya göre de oyuncu değişikliği yapmadan çift forvete dönülebilecek.

Göztepe, Trabzonspor (ikinci yarıda) ve Antalya karşısında forma giyen Halil Dervişoğlu'nun takıma katkısından memnun olan Fatih Hoca, 21 yaşındaki golcü isime Konyaspor karşısında da forma verecek.

Terim; Emre Akbaba yerine Mustafa Muhammed'le Konyaspor maçına başlamayı planlıyor.

HALİL İLE MOHAMED BİRLİKTE OYNAYACAK

Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed'i birlikte oynatmaya karar verdi.