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Galatasaray'ın maçı taktiği nasıl olacak? Dervişoğlu kararı...

'de son haftaya 15 puan hedefi koyan Galatasaray'da ilk 11'deki yerini garantilemiş görünen bir isim var: Dervişoğlu. Genç oyuncu, oyun anlayışıyla hocası tarafından övgüler alırken karşısında da forma giymesi bekleniyor. Peki, Galatasaray'ın hücum hattı nasıl şekillenecek? Hangi oyuncular nasıl pozisyonlandırılacak? İşte sarı kırmızılıların Konyaspor taktiğinden bilgiler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:23
Galatasaray'ın Konyaspor maçı taktiği nasıl olacak? Halil Dervişoğlu kararı...

'de son haftalar nefes kesiyor... Şampiyonluk yolunda çekişmeli bir sürece dahil olan , , Galatasaray ve artık geri dönüşü olmayan hatalar yapmak istemiyor...

Çok kritik maçlara çıkacak olan 4 büyük ekipten Galatasaray ise ile kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda sahaya mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak olan Aslan'da hazırlıklar tamam...

TAKTİK 4-1-4-1

, yeşil beyazlılara karşı 4-1-4-1 oyun formatında sahaya çıkacak, ve kanatlarda görev alacak. Maç içinde gelişecek senaryoya göre de oyuncu değişikliği yapmadan çift forvete dönülebilecek.

, Trabzonspor (ikinci yarıda) ve karşısında forma giyen 'nun takıma katkısından memnun olan , 21 yaşındaki golcü isime Konyaspor karşısında da forma verecek.

Terim; yerine 'le Konyaspor maçına başlamayı planlıyor.

HALİL İLE MOHAMED BİRLİKTE OYNAYACAK

Hücum hattında bu sezon birçok farklı kombinasyon deneyen deneyimli teknik adam, son olarak Halil Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed'i birlikte oynatmaya karar verdi.

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